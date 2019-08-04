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На трассе М1 у большегруза взорвалось колесо, после чего он загорелся

05.08.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 536-м километре трассы М1 загорелся автопоезд. Фуру успели отцепить от тягача, так что груз не пострадал. А вот автомобиль сгорел полностью. Тушить грузовик приехало МЧС, но спасать было уже нечего. 

Как рассказали AUTO.TUT.BY в МЧС, сегодня в 13.40 поступил звонок о том, что на трассе горит грузовой автомобиль. Прибывший расчет приступил к тушению, но спасти автомобиль не удалось. Известно, что перед пожаром у грузовика взорвалось одно из колес. Экспертиза будет устанавливать, послужило ли это причиной возгорания. 

 
 
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На 536-м километре трассы М1 загорелся большегруз. Водитель успел отцепить полуприцеп от тягача. Груз удалось спасти, а вот автомобиль выгорел полностью.
 
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