На трассе М1 у большегруза взорвалось колесо, после чего он загорелся

Источник материала: Tut.by

На 536-м километре трассы М1 загорелся автопоезд. Фуру успели отцепить от тягача, так что груз не пострадал. А вот автомобиль сгорел полностью. Тушить грузовик приехало МЧС, но спасать было уже нечего.

Как рассказали AUTO.TUT.BY в МЧС, сегодня в 13.40 поступил звонок о том, что на трассе горит грузовой автомобиль. Прибывший расчет приступил к тушению, но спасти автомобиль не удалось. Известно, что перед пожаром у грузовика взорвалось одно из колес. Экспертиза будет устанавливать, послужило ли это причиной возгорания.