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Американские танки M1A2 Abrams проводят учения в Грузии

05.08.2019 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главные бронированные машины американской армии, основные боевые танки M1A2 Abrams, сейчас принимают участие в многонациональных военных учениях Agile Spirit 19 в Грузии. Об этом сообщает defence-blog.


Фото: defence-blog

Такие учения проводятся раз в два года и являются составной частью учебной программы Европейского командования США.

Всего в Agile Spirit 19 участвуют около 3300 военнослужащих из 14 стран. Учения проходят в трех местах: тренировочных зонах Вазиани и Орфоло и авиабазе Сенаки. На механизированном полигоне в Орфоло и засняты кадры с участием танков M1A2 Abrams.


Фото: defence-blog

Этот танк является очередной модернизацией классического «Абрамса» с установленным тепловизором для командира машины, системой управления огнем, навигационным оборудованием и компьютеризированным управлением, объединенным в единую систему.


Фото: defence-blog
 
 
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Всего в учениях участвуют военные 14 стран.
 
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