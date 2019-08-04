Американские танки M1A2 Abrams проводят учения в Грузии

Источник материала: Tut.by

Главные бронированные машины американской армии, основные боевые танки M1A2 Abrams, сейчас принимают участие в многонациональных военных учениях Agile Spirit 19 в Грузии. Об этом сообщает defence-blog.



Фото: defence-blog

Такие учения проводятся раз в два года и являются составной частью учебной программы Европейского командования США.

Всего в Agile Spirit 19 участвуют около 3300 военнослужащих из 14 стран. Учения проходят в трех местах: тренировочных зонах Вазиани и Орфоло и авиабазе Сенаки. На механизированном полигоне в Орфоло и засняты кадры с участием танков M1A2 Abrams.



Фото: defence-blog

Этот танк является очередной модернизацией классического «Абрамса» с установленным тепловизором для командира машины, системой управления огнем, навигационным оборудованием и компьютеризированным управлением, объединенным в единую систему.



Фото: defence-blog