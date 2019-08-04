Уголовное дело в отношении адвоката главного инженера МЗКТ закрыто

Дело в отношении адвоката бюро «Принцепконсалт» по факту разглашения данных предварительного следствия прекращено за отсутствием состава преступления, закрыто и второе о незаконных действиях в отношении оружия и боеприпасов.

«Злодеяния адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача, главного инженера ОАО «МЗКТ». В частности защитник разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу, в связи с чем сама оказалась подозреваемой», — сообщила 9 июля пресс-служба МВД.

Информацию о прекращении дел сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут, ссылаясь на информацию Генеральной прокуратуры, пишут Naviny.by.

При этом, Генпрокуратура взялась за проверку дел против адвоката, чья фамилия не называлась (у главного инженера МЗКТ их было несколько). «Возбуждение уголовного дела в отношении адвоката вызвало настороженность у меня как у судьи. Я столько лет проработал судьей, знаю, что это такое, это вызвало настороженность. Мы очень серьезно проверяем дела, возбужденные в отношении адвоката, не исключаю, что там будут Генеральной прокуратурой приняты кардинальные решения», — сказал 11 июля генпрокурор Александр Конюк.