Хауден ушел из «Динамо-Минск»

Источник материала: Tut.by

«Наш клуб провел обмен с „Торпедо“. Нижегородская команда получила права на нападающего Куинтона Хаудена, а „зубрам“ перешли права на форварда Эндрю Кейлофа», сообщается на сайте «Динамо-Минск».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы благодарим Куинтона за сотрудничество в течение двух лет. Канадец провел в „Динамо“ 114 матчей и набрал 60 (29+31) очков».

Эндрю Кейлоф дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне: в 65 поединках отметился 43 (22+21) баллами. До этого на протяжении четырех лет выступал в шведской SHL.