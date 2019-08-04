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Хауден ушел из «Динамо-Минск»
Источник материала: Tut.by
«Наш клуб провел обмен с „Торпедо“. Нижегородская команда получила права на нападающего Куинтона Хаудена, а „зубрам“ перешли права на форварда Эндрю Кейлофа»,
«Мы благодарим Куинтона за сотрудничество в течение двух лет. Канадец провел в „Динамо“ 114 матчей и набрал 60 (29+31) очков».
Эндрю Кейлоф дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне: в 65 поединках отметился 43 (22+21) баллами. До этого на протяжении четырех лет выступал в шведской SHL.
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