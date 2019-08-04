Миллиардер на Гольфе. Что стоит в гаражах богатейших людей мира

Источник материала: Ежедневник



фото: dekatop.com

На каком автомобиле может ездить самый богатый человек мира? Как оказалось, ничего сверхъестественного – основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос был замечен за рулем обычной Honda.

Forbes рассказал, какие еще автомобили, дорогие и не очень, водят миллиардеры

От обычной Honda и Toyota Prius до гоночного болида McLaren, от Volkswagen Golf GTI до Tesla Model S — предпочтения богатейших людей планеты в выборе автомобилей не ограничиваются брендами, которые считаются премиальными — например, Lamborghini, Rolls-Royce или Bentley. Некоторые предпочитают и машины китайского бренда стоимостью от 15 тыс. долларов или вовсе гольф-кар.

Марк Цукерберг и Honda Fit





Марк Цукерберг предпочитает не самые дорогие машины: главу Facebook видели за рулем таких автомобилей, как Honda Fit, Acura TSX и Volkswagen Golf GTI. Состояние Цукерберга — 62,3 млрд долларов, 8-е место в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Илон Маск и Tesla Model S

Предпочтения Илона Маска в выборе автомобиля очевидны — основатель Tesla ездит на автомобиле этой марки, причем самой бюджетной модели Tesla Model S. Бизнесмен писал в Twitter, что также водит Tesla Model 3 и Tesla Model X, когда едет с детьми. Маск занимает 40-е место в списке Forbes, его состояние было оценено в 22,3 млрд долларов.

Билл Гейтс и Porsche 959

В 1979 году, когда Microsoft только начала приносить значительный доход, сооснователь компании Билл Гейтс купил суперкар Porsche 911, рассказывал он сам Bloomberg. Гейтс уточнил, что приобрел автомобиль с рук, но машина была все равно «невероятной». «Иногда, когда я хотел поразмышлять ночью, я просто выходил и ездил на машине на высокой скорости. К счастью, я не убился», — говорил Гейтс Bloomberg. Позже он авто продал, а в 2012 году транспортное средство было выставлено на аукцион, покупатель отдал за него 80 тыс. долларов. По данным Business Insider, в гараже Гейтса остается другой автомобиль немецкого производителя — Porsche 959. Гейтс занимает второе место в списке Forbes с состоянием 96,5 млрд долларов.

Майкл Делл и Hummer H2

Основатель производителя компьютеров и компьютерной техники Dell Майкл Делл любит коллекционировать автомобили. В его коллекции такие авто, как Porsche Boxster 2004 года, Porsche Carrera GT и Hummer H2. Делл расположился на 25-й строчке в рейтинге богатейших людей мира с состоянием 34,3 млрд долларов.

Ларри Эллисон и Audi R8

Основатель разработчика программного обеспечения Oracle также обладает коллекцией спортивных автомобилей. Как писал The Independent, в гараже у миллиардера есть даже гоночный болид «Формулы 1» McLaren. LA Times перечисляла, что Эллисон владеет также Audi R8, Lexus LFA и Lexus LS 600h L. Автомобиль Acura NSX издание называло любимым авто Эллисона и утверждало, что он даже покупал такую модель в подарок друзьям. В списке Forbes Эллисон оказался седьмым с состоянием 62,5 млрд долларов.

Джек Ма и Roewe RX5 SUV

Исполнительный председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма, как сообщал CNBC, водит китайский автомобиль Roewe RX5 SUV. Базовая стоимость такой модели начинается от 15 тыс. долларов. Alibaba Group и Roewe в 2016 году заявляли о создании «интернет-автомобиля» на базе как раз RX5. Джек Ма занимает 21-е место в списке Forbes с состоянием 37,3 млрд долларов.

Трэвис Каланик и BMW M3 Evolution Convertible

Бывший гендиректор Uber Трэвис Каланик рассказал в 2016 году, что владеет автомобилем BMW M3 Convertible 1999 года. Правда, тогда же оговорился, что генератор тока в автомобиле неисправен, а срок действия его водительских прав истек. Каланик расположился на 298-й строчке рейтинга Forbes c состоянием 5,8 млрд долларов.

Ларри Пейдж и Сергей Брин. Toyota Prius

Основатели Google владели автомобилями одной и той же марки Toyota Prius. Это был первый в мире массовый гибридный автомобиль, который может двигаться как с помощью бензинового, так и электрического двигателя. Пейдж на данный момент замыкает первую десятку богатейших бизнесменов мира с состоянием 50,8 млрд долларов, Брин — на 14-й позиции, 49,8 млрд долларов.

Ричард Брэнсон и 1968 Morris Minor

В 2015 году компания Virgin сообщала, что ее основатель Ричард Брэнсон в основном водит машину для гольфа или электровелосипед, если находится на своем острове на территории Британских Виргинских островов. Первым автомобилем Брэнсона, как сообщила компания, был британский Morris Mini-Minor 1968 года. Брэнсон в рейтинге Forbes 478-й с состоянием 4,1 млрд долларов.

Джефф Безос и Honda Accord

Джефф Безос — самый богатый человек в мире по версии Forbes, его состояние оценивалось при составлении рейтинга в 131 млрд долларов. Журналист Брэд Стоун в книге The Everything Store («Магазин всего») писал, что как минимум в 2013 году Безос еще водил Honda Accord.