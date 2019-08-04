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Прививка от бюрократии: больше сотни госуслуг в Беларуси доступны онлайн

05.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все больше государственных услуг в Беларуси предоставляют в электронном виде. Виртуальный путь короче и экономнее. Сейчас на едином портале по цифровому сервису – около 140 предложений, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Штэфан Пиге живет на две страны. В Германии – работа, в Беларуси – семья. В Минске иностранцу необходимо делать отметку о регистрации. Раньше на это уходило полдня, сейчас – несколько минут и никакой бумажной волокиты. А еще электронная регистрация бесплатна. 
  
«Я приезжаю сюда на машине каждые два-три месяца. Мне нужна виза и регистрация», – говорит Штэфан Пиге. 

В Беларуси работает единый портал онлайн-услуг. Здесь чиновники и люди общаются на одном языке: электронном, а документы не теряются в коридорах власти без ответа. На портале около 140 услуг – как для бизнесменов, так и для обычных граждан.

«Могут войти в личный кабинет и заказать справку о размере заработной платы, о размере получаемой пенсии. Либо граждане могут воспользоваться сервисами в случае, если они хотят попасть в приграничную зону», – сказала заместитель директора Национального центра электронных услуг Беларуси Наталия Кочина.

Егор Ланкевич работает в IT-продажах уже шесть лет. Сведения о потенциальных партнерах раньше собирал неделями, сейчас несколько часов за монитором – и вся информация о репутации клиента на руках.
  
«Услуга стоит всего 42 копейки – около 20 центов. Она дает возможность получить первичную информацию о потенциальном контрагенте, ведь дальнейшие судебные разбирательства или какие-то другие проблемы, которые могут возникнуть без этой проверки, обойдутся дороже: и с точки зрения времени, и с точки зрения финансовых затрат», – отметил бизнесмен Егор Ланкевич.

Через несколько лет почти три сотни госуслуг в Беларуси должны перейти в онлайн. Среди них регистрация ребенка в детский сад или подача заявления в ЗАГС. А сейчас в стране продолжают оцифровку медицинских данных: электронные рецепты и карты пока наравне с бумажными, но в ближайшем будущем они станут основными.

Сейчас Беларусь внедряет ID-идентификацию для физических лиц. Вместе с ID-картами будут выдавать и биометрические паспорта. С их помощью станет проще выезжать за границу.



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Теги: Минск
 
 
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Виртуальный путь короче и экономнее. Сейчас на едином портале по цифровому сервису – около 140 предложений.
 
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