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Прививка от бюрократии: больше сотни госуслуг в Беларуси доступны онлайн
05.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все больше государственных услуг в Беларуси предоставляют в электронном виде. Виртуальный путь короче и экономнее. Сейчас на едином портале по цифровому сервису – около 140 предложений, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Штэфан Пиге живет на две страны. В Германии – работа, в Беларуси – семья. В Минске иностранцу необходимо делать отметку о регистрации. Раньше на это уходило полдня, сейчас – несколько минут и никакой бумажной волокиты. А еще электронная регистрация бесплатна.
В Беларуси работает единый портал онлайн-услуг. Здесь чиновники и люди общаются на одном языке: электронном, а документы не теряются в коридорах власти без ответа. На портале около 140 услуг – как для бизнесменов, так и для обычных граждан.
«Могут войти в личный кабинет и заказать справку о размере заработной платы, о размере получаемой пенсии. Либо граждане могут воспользоваться сервисами в случае, если они хотят попасть в приграничную зону», – сказала заместитель директора Национального центра электронных услуг Беларуси Наталия Кочина.
Егор Ланкевич работает в IT-продажах уже шесть лет. Сведения о потенциальных партнерах раньше собирал неделями, сейчас несколько часов за монитором – и вся информация о репутации клиента на руках.
Через несколько лет почти три сотни
Сейчас Беларусь внедряет ID-идентификацию для физических лиц. Вместе с ID-картами будут выдавать и биометрические паспорта. С их помощью станет проще выезжать за границу.
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Виртуальный путь короче и экономнее. Сейчас на едином портале по цифровому сервису – около 140 предложений.
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