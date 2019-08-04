Дождливая погода прогнозируется синоптиками в Беларуси на этой неделе

Источник материала: Аргументы и факты

Во вторник, 6 августа, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем западный, юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по западу - до плюс 13. В середине дня будет от 19 градусов тепла по северо-востоку до плюс 26 по юго-западу. Атмосферное давление существенно не изменится.

В среду, 7 августа, погоду будет формировать фронтальный раздел, перемещающийся с территории Польши. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по югу местами - до плюс 29.

В четверг, 8 августа, скажется влияние активных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Утром и днем в отдельных районах возможны сильные дожди. Ветер юго-западный, днем с переходом на западный, северо-западный, порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля. Днем будет 18-25 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 29.

В пятницу, 9 августа, погодные условия будет определять более прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем в основном будет плюс 18-24, лишь по югу страны воздух прогреется до 26 градусов.