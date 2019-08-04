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Горьковатый привкус диких яблок хранит тайну заказника Непокойчицы под Брестом

05.08.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Непокойчицы впервые упоминаются в Литовской Метрике в 1513 году. В живописном месте на правом берегу Муховца недалеко от современной Жабинки появилось поместье.

Горьковатый привкус диких яблок хранит тайну заказника Непокойчицы под Брестом

Первые хозяева происходили из рода Ходковичей и имели владения на нынешних каменецких и жабинковских землях. На протяжении столетий Непокойчицы переходили от одной шляхетской семьи к другой. Последним владельцем была семья Райских. Эдуард Константинович Райский (1879 года рождения) вместе с семьей в 1939 году выехал в Турцию и некоторое время поддерживал связь с родиной.

Горьковатый привкус диких яблок хранит тайну заказника Непокойчицы под Брестом

В имении когда-то был построен евангелический храм, позже появились костел, больница для крестьян и жилье. Бесхозные постройки постепенно были разграблены. Непрошеные гости тащили все. Многие материалы были использованы на строительстве конюшни в деревне Петровичи.

Горьковатый привкус диких яблок хранит тайну заказника Непокойчицы под Брестом

Местные крестьяне разобрали панские покои. Посягнули даже на кладбище, раскапывали могилы в поисках мифического золота и драгоценностей. Но самое дикое произошло летом 1992 года. Неизвестные вандалы мощной гусеничной техникой полностью уничтожили кладбище, разворотили могилы. Были вскрыты могильные склепы, валялись человеческие останки и фрагменты гробов. Не устояли даже достаточно массивные каменные памятники.

 
 
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  Непокойчицы впервые упоминаются в Литовской Метрике в 1513 году. В живописном месте на правом берегу Муховца недалеко от современной Жабинки появилось поместье. ...
 
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