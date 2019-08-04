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Разобрали здание у старого порта на Интернациональной
05.08.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Так быстро всё меняется в этом районе города, что просто не успеваешь запечатлеть для истории. Раз - и нету...
Уже совсем скоро Набережная и Городской сад объединятся в единый комплекс, а в перспективе зона будет продолжена до Брестской крепости.
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