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Разобрали здание у старого порта на Интернациональной

05.08.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Так быстро всё меняется в этом районе города, что просто не успеваешь запечатлеть для истории. Раз - и нету...

Разобрали здание у старого порта на Интернациональной

Уже совсем скоро Набережная и Городской сад объединятся в единый комплекс, а в перспективе зона будет продолжена до Брестской крепости.

Разобрали здание у старого порта на Интернациональной

Разобрали здание у старого порта на Интернациональной

Разобрали здание у старого порта на Интернациональной

Разобрали здание у старого порта на Интернациональной

Разобрали здание у старого порта на Интернациональной

 
 
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  Так быстро всё меняется в этом районе города, что просто не успеваешь запечатлеть для истории. Раз - и нету... Уже совсем скоро Набережная и Городской сад...
 
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