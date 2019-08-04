Разобрали здание у старого порта на Интернациональной

Источник материала: Виртуальный Брест

Так быстро всё меняется в этом районе города, что просто не успеваешь запечатлеть для истории. Раз - и нету...





Уже совсем скоро Набережная и Городской сад объединятся в единый комплекс, а в перспективе зона будет продолжена до Брестской крепости.



















