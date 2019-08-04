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Идёт асфальтирование дороги от Радужной до Каменецкого кольца
05.08.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На окраинах областного центра дорожники Брестского городского ЖКХ ведут работы по асфальтированию транспортных магистралей.
Сегодня специалисты Брестского ДЭП завершают ремонт дороги от перекрёстка улиц Радужной, Красногвардейской, Городской до кольцевой развязки на трассу М1.
Напоминаем водителям транспортных средств о необходимости соблюдения скоростного режима.
Будьте внимательны и осторожны!
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На окраинах областного центра дорожники Брестского городского ЖКХ ведут работы по асфальтированию транспортных магистралей. Сегодня специалисты Брестского...
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