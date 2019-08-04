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Беларусь на пути достижения целей устойчивого развития

05.08.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Беларусь на пути достижения целей устойчивого развития

В сентябре 2015 года Республика Беларусь стала одной из 193 стран, выразивших приверженность Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
(Повестка – 2030), и приняла обязательства обеспечивать устойчивый, всеохватный и
поступательный экономический рост, социальную интеграцию и защиту окружающей
среды, а также способствовать обеспечению мира и безопасности на планете.

Повестка – 2030 включает 17 Целей устойчивого развития 
(ЦУР), которые относятся к различнымобластямсоциальноэкономического развития и должны быть достигнутыдо 2030 года.

Более подробно на сайте http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/e34/e34be0ef972c134ac680a898dad22071.pdf

 
 
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В сентябре 2015 года Республика Беларусь стала одной из 193 стран, выразивших приверженность Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года...
 
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