Беларусь на пути достижения целей устойчивого развития

Источник материала: Кировец





В сентябре 2015 года Республика Беларусь стала одной из 193 стран, выразивших приверженность Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

(Повестка – 2030), и приняла обязательства обеспечивать устойчивый, всеохватный и

поступательный экономический рост, социальную интеграцию и защиту окружающей

среды, а также способствовать обеспечению мира и безопасности на планете.

Повестка – 2030 включает 17 Целей устойчивого развития

(ЦУР), которые относятся к различнымобластямсоциальноэкономического развития и должны быть достигнутыдо 2030 года.