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Около Свислочи продают уникальную синагогу XIX века
Источник материала: Tut.by
В деревне Порозово, что недалеко от Свислочи, продают синагогу XIX века. Первоначальная стоимость — 12,3 тысячи рублей.
Синагога в Порозово горела во время войны, но после ее отремонтировали, сделали новую крышу, но по прямому назначению здание не использовалось. В техпаспорте написано, что здание 1964 года постройки, однако, скорее всего, именно с того года здание использовалось, как склад.
В последнее время синагога пустовала, старинный дом постепенно разрушался.
Общая площадь здания, выставленного на торги — 474,3 кв.м. Целевое назначение — «здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ».
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Выставленный лот именуется складом, однако здание - возможно, единственная сохранившаяся в Беларуси синагога, построенная из бутового камня.
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