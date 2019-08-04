Около Свислочи продают уникальную синагогу XIX века

Источник материала: Tut.by

В деревне Порозово, что недалеко от Свислочи, продают синагогу XIX века. Первоначальная стоимость — 12,3 тысячи рублей. Выставленный на электронные торги лот именуется складом, однако здание — возможно, единственная сохранившаяся в Беларуси синагога, построенная из бутового камня.



Фото: radzima.org

Синагога в Порозово горела во время войны, но после ее отремонтировали, сделали новую крышу, но по прямому назначению здание не использовалось. В техпаспорте написано, что здание 1964 года постройки, однако, скорее всего, именно с того года здание использовалось, как склад.

В последнее время синагога пустовала, старинный дом постепенно разрушался.

Общая площадь здания, выставленного на торги — 474,3 кв.м. Целевое назначение — «здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ».