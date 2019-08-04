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Около Свислочи продают уникальную синагогу XIX века

05.08.2019 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Порозово, что недалеко от Свислочи, продают синагогу XIX века. Первоначальная стоимость — 12,3 тысячи рублей. Выставленный на электронные торги лот именуется складом, однако здание — возможно, единственная сохранившаяся в Беларуси синагога, построенная из бутового камня.


Фото: radzima.org

Синагога в Порозово горела во время войны, но после ее отремонтировали, сделали новую крышу, но по прямому назначению здание не использовалось. В техпаспорте написано, что здание 1964 года постройки, однако, скорее всего, именно с того года здание использовалось, как склад.

В последнее время синагога пустовала, старинный дом постепенно разрушался.

Общая площадь здания, выставленного на торги — 474,3 кв.м. Целевое назначение — «здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ».

 
 
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Выставленный лот именуется складом, однако здание - возможно, единственная сохранившаяся в Беларуси синагога, построенная из бутового камня.
 
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