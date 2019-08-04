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В Гомеле мотоциклист врезался в выезжавший с АЗС автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 августа примерно в одиннадцать утра в Гомеле мотоцикл врезался в легковушку.
Как
В аварии пострадал 36-летний мотоциклист, он был доставлен в травматологическое отделение больницы.
По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе под Новополоцком мотоциклист сбил двух женщин.
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Новости Беларуси. 5 августа примерно в одиннадцать утра в Гомеле мотоцикл врезался в легковушку. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, водитель за рулём...
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