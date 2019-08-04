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В Гомеле мотоциклист врезался в выезжавший с АЗС автомобиль

05.08.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 августа примерно в одиннадцать утра в Гомеле мотоцикл врезался в легковушку.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, водитель за рулём Fiat выезжал с АЗС. В это время по дороге двигался мотоцикл Suzuki. Автомобиль не предоставил преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение.

В Гомеле мотоциклист врезался в выезжавший с АЗС автомобиль
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В аварии пострадал 36-летний мотоциклист, он был доставлен в травматологическое отделение больницы.

По факту ДТП ведётся проверка.

В Гомеле мотоциклист врезался в выезжавший с АЗС автомобиль
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

На прошлой неделе под Новополоцком мотоциклист сбил двух женщин.

Три человека попали в больницу – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 5 августа примерно в одиннадцать утра в Гомеле мотоцикл врезался в легковушку. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, водитель за рулём...
 
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