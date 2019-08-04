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Александр Лукашенко провёл встречу с начальником ОАЦ

05.08.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа также провел встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко. Глава государства поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию этой структуры.

Александр Лукашенко провёл встречу с начальником ОАЦ

На встрече обсудили основные направления работы ОАЦ, актуальную тематику, которая находится в поле зрения центра и кадровые вопросы.

Александр Лукашенко провёл встречу с начальником ОАЦ

Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Павлюченко
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа также провел встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко. Глава государства...
 
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