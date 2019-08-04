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На территории воинской части Красноярского края прогремел взрыв
Источник материала: СТВ
Новости России. Взрыв прогремел на территории воинской части Красноярского края России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на складе боеприпасов. Сейчас специалисты борются с возгоранием.
К ликвидации ЧП привлечены десятки спасателей, а также пожарная бронетехника. На место направлены автобусы для эвакуации военных, кроме того, специалисты вывозят население из 20-километровой зоны.
Известно о двух пострадавших, получивших осколочные ранения. Их уже доставили в больницу. Причины инцидента пока не установлены.
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Новости России. Взрыв прогремел на территории воинской части Красноярского края России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на складе...
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