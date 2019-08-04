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Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олимпийские игры для профи на производстве. Команда из 36 участников представит Беларусь на самом масштабном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. Он пройдёт в конце августа в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все конкурсанты – студенты и учащиеся в возрасте до 22 лет – были отобраны год назад. С тех пор они прошли усиленную подготовку: по 8 часов в день оттачивали навыки на практике под наблюдением экспертов и наставников.
Участники из Беларуси заявлены в 33 компетенциях, 4 специалиста покажут себя в технологиях будущего в рамках демонстрационной программы Future skills. Этот блок на конкурсе будет представлен впервые.
Стоит отметить, что WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального образования и улучшение стандартов профподготовки.
Никита Ключник, участник WorldSkills Kazan 2019:
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Мировой чемпионат профмастерства WorldSkills пройдет в 45-й раз. За медали поборются представители 63 стран. Беларусь принимает участие в третий раз.
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Новости Беларуси. Олимпийские игры для профи на производстве. Команда из 36 участников представит Беларусь на самом масштабном чемпионате профессионального...
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