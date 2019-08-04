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Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям

05.08.2019 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олимпийские игры для профи на производстве. Команда из 36 участников представит Беларусь на самом масштабном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. Он пройдёт в конце августа в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям

Все конкурсанты – студенты и учащиеся в возрасте до 22 лет – были отобраны год назад. С тех пор они прошли усиленную подготовку: по 8 часов в день оттачивали навыки на практике под наблюдением экспертов и наставников.

Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям

Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям

Участники из Беларуси заявлены в 33 компетенциях, 4 специалиста покажут себя в технологиях будущего в рамках демонстрационной программы Future skills. Этот блок на конкурсе будет представлен впервые.

Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям

Стоит отметить, что WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального образования и улучшение стандартов профподготовки.

Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям

Никита Ключник, участник WorldSkills Kazan 2019:
Участие в этом конкурсе приравнивается к году работы на предприятии. Потому что мы в момент участия в конкурсе делаем какие-то ошибки и параллельно мы их устраняем. Мы нагружены настолько, что оно как бы до автоматизма доходит.

Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Движение WorldSkills – это возможности вливать в систему образования новых квалифицированных педагогов. Те участники конкурса, которые непосредственно участвовали в соревнованиях, которые затем становятся экспертами, приходят в нашу систему в качестве педагогов. Они позволяют готовить молодое поколение специалистов, квалифицированных рабочих на качественно новом уровне.

Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям

Мировой чемпионат профмастерства WorldSkills пройдет в 45-й раз. За медали поборются представители 63 стран. Беларусь принимает участие в третий раз.

Люди в материале: Никита Ключник, Сергей Касперович
 
 
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