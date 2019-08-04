В аварии в Осиповичском районе пострадали три человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Осиповичском районе при столкновении двух машин пострадали три человека.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 27-летний минчанин за рулём Opel Omega двигался по трассе М5. На 90 км иномарка врезалась в ехавший впереди автомобиль «ВАЗ» под управлением 48-летнего жителя Осиповичей.



Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В аварии пострадали водитель ВАЗа и двое его пассажиров: 18-летний житель Жлобинского района и 15-летний житель Осиповичей. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП ведётся проверка.

В прошлом месяце в Ивацевичском районе микроавтобус «догнал» фуру.