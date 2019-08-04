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В аварии в Осиповичском районе пострадали три человека

05.08.2019 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Осиповичском районе при столкновении двух машин пострадали три человека.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 27-летний минчанин за рулём Opel Omega двигался по трассе М5. На 90 км иномарка врезалась в ехавший впереди автомобиль «ВАЗ» под управлением 48-летнего жителя Осиповичей.

В аварии в Осиповичском районе пострадали три человека
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В аварии пострадали водитель ВАЗа и двое его пассажиров: 18-летний житель Жлобинского района и 15-летний житель Осиповичей. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП ведётся проверка.

В прошлом месяце в Ивацевичском районе микроавтобус «догнал» фуру.

Ford ехал на скорости около 100 км/ч – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Осиповичском районе при столкновении двух машин пострадали три человека. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома,...
 
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