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В аварии в Осиповичском районе пострадали три человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Осиповичском районе при столкновении двух машин пострадали три человека.
Как
В аварии пострадали водитель ВАЗа и двое его пассажиров: 18-летний житель Жлобинского района и 15-летний житель Осиповичей. Пострадавшие госпитализированы.
По факту ДТП ведётся проверка.
В прошлом месяце в Ивацевичском районе микроавтобус «догнал» фуру.
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Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Осиповичском районе при столкновении двух машин пострадали три человека. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома,...
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