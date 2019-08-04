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Нетрезвый водитель легковушки влетел в автобус в Пинске

05.08.2019 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинске нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус, который находился на остановочном пункте. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома.

Четвертого августа вечером на пр. Жолтовского 31-летний водитель легковушки, будучи в нетрезвом виде, спровоцировал ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.

Нетрезвый водитель легковушки влетел в автобус в Пинске
Фото: УВД Брестского облисполкома

Установлено, что водитель легкового автомобиля сел за руль с 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. 31-летнему мужчине грозит лишение водительского удостоверения и денежный штраф.

Нетрезвый водитель легковушки влетел в автобус в Пинске
Фото: УВД Брестского облисполкома

В июне в Бресте за полчаса было задержано 2 водителя. Они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения (читать дальше). 

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Пинске нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус, который находился на остановочном пункте. Эту информацию сообщает УВД Брестского...
 
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