|
Нетрезвый водитель легковушки влетел в автобус в Пинске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пинске нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус, который находился на остановочном пункте. Эту информацию
Четвертого августа вечером на пр. Жолтовского 31-летний водитель легковушки, будучи в нетрезвом виде, спровоцировал ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.
Установлено, что водитель легкового автомобиля сел за руль с 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. 31-летнему мужчине грозит лишение водительского удостоверения и денежный штраф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Пинске нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус, который находился на остановочном пункте. Эту информацию сообщает УВД Брестского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)