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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма

05.08.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе. 

По информации Федерации кикбоксинга России, происшествие случилось вечером четвертого августа. Вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова после сборов, которые закончились накануне, решили отдохнуть на территории яхт-клуба перед отъездом домой.  

Спортсменки пошли купаться в море во время шторма и утонули. Их тела обнаружили утром пятого августа.  

По информации РИА Новости, одна девушка прыгнула с пирса в море, а вторая хотела спасти подругу.  

Федерация кикбокиснга выразила соболезнования близких погибших. 

Люди в материале: Элина Гисмеева, Фатима Жагупова
 
 
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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе.  По информации Федерации кикбоксинга России, происшествие случилось вечером четвертого...
 
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