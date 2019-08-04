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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма
Источник материала: СТВ
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе.
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Спортсменки пошли купаться в море во время шторма и утонули. Их тела обнаружили утром пятого августа.
Федерация кикбокиснга выразила соболезнования близких погибших.
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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе. По информации Федерации кикбоксинга России, происшествие случилось вечером четвертого...
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