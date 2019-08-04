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До +26°C. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 6 августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прохладно ночью и тепло днём. Белорусские синоптики рассказали о погоде на 6 августа.
Как
В тёмное время суток температура воздуха будет колебаться от +7… +9°C в северо-восточных районах до +11… +13°C в западных.
Днём в северных районах потеплеет до +19… +21°C, на западных территориях ожидается +24… +26°C. В среднем по Беларси будет +22… +24°C.
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Новости Беларуси. Прохладно ночью и тепло днём. Белорусские синоптики рассказали о погоде на 6 августа. Как сообщает Белгидромет, в республике ожидается...
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