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Миссия МАГАТЭ Рre-OSART начала работу на БелАЭС

05.08.2019 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) начала работу на Белорусской АЭС в понедельник, сообщила пресс-служба министерства энергетики Беларуси.

"Целью данной миссии является подтверждение готовности ГП "Белорусская АЭС" как эксплуатирующей организации к вводу станции в эксплуатацию и дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков", - проинформировали в Минэнерго.

Команда экспертов МАГАТЭ рассмотрит 10 областей: "Лидерство и управление на предприятии", "Эксплуатация АЭС, ее техническое обслуживание", "Техническая поддержка эксплуатации АЭС", "Обучение и квалификация персонала", "Радиационная защита, химия, обмен опытом эксплуатации", "Управление авариями, аварийное планирование и реагирование" и другие.

Работа миссии продлится до 22 августа текущего года.


Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. 

Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Миссия Pre-OSART в соответствии с регламентом МАГАТЭ проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.
 
 
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Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) начала работу на Белорусской АЭС в понедельник, сообщила пресс-служба министерства...
 
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