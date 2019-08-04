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Миссия МАГАТЭ Рre-OSART начала работу на БелАЭС
Источник материала: Партизан
Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) начала работу на Белорусской АЭС в понедельник, сообщила пресс-служба министерства энергетики Беларуси.
"Целью данной миссии является подтверждение готовности ГП "Белорусская АЭС" как эксплуатирующей организации к вводу станции в эксплуатацию и дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков", - проинформировали в Минэнерго.
Команда экспертов МАГАТЭ рассмотрит 10 областей: "Лидерство и управление на предприятии", "Эксплуатация АЭС, ее техническое обслуживание", "Техническая поддержка эксплуатации АЭС", "Обучение и квалификация персонала", "Радиационная защита, химия, обмен опытом эксплуатации", "Управление авариями, аварийное планирование и реагирование" и другие.
Работа миссии продлится до 22 августа текущего года.
Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год.
Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
Миссия Pre-OSART в соответствии с регламентом МАГАТЭ проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.
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Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) начала работу на Белорусской АЭС в понедельник, сообщила пресс-служба министерства...
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