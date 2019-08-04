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"Белтопгаз" рапортует о росте... надоев

05.08.2019 16:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственное производственное объединение (ГПО) по топливу и газификации «Белтопгаз» сообщает о том, что в подведомственных ему колхозах выросли надои.

Среднесуточный удой на корову в среднем составил 21,7 кг. Это примерно на 10% больше, чем в 2018 году.

Сельхозфилиалы «Белтопгаза» нарастили поставки на молокоперерабатывающие предприятия на 18,4%. Большая часть молока — сорта экстра.

Напомним, что основной профиль объединения «Белтопгаз» — обеспечение потребителей страны природным и сжиженным газом. Предприятия этого ГПО также занимаются добычей торфа, производством газового оборудования и т. п.
 
 
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Государственное производственное объединение (ГПО) по топливу и газификации «Белтопгаз» сообщает о том, что в подведомственных ему колхозах выросли надои.
 
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