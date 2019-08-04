"Белтопгаз" рапортует о росте... надоев

Среднесуточный удой на корову в среднем составил 21,7 кг. Это примерно на 10% больше, чем в 2018 году.





Сельхозфилиалы «Белтопгаза» нарастили поставки на молокоперерабатывающие предприятия на 18,4%. Большая часть молока — сорта экстра.





Напомним, что основной профиль объединения «Белтопгаз» — обеспечение потребителей страны природным и сжиженным газом. Предприятия этого ГПО также занимаются добычей торфа, производством газового оборудования и т. п.



