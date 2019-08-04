|
"Белтопгаз" рапортует о росте... надоев
Источник материала: Партизан
Государственное производственное объединение (ГПО) по топливу и газификации «Белтопгаз» сообщает о том, что в подведомственных ему колхозах выросли надои.
Среднесуточный удой на корову в среднем составил 21,7 кг. Это примерно на 10% больше, чем в 2018 году.
Сельхозфилиалы «Белтопгаза» нарастили поставки на молокоперерабатывающие предприятия на 18,4%. Большая часть молока — сорта экстра.
Напомним, что основной профиль объединения «Белтопгаз» — обеспечение потребителей страны природным и сжиженным газом. Предприятия этого ГПО также занимаются добычей торфа, производством газового оборудования и т. п.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственное производственное объединение (ГПО) по топливу и газификации «Белтопгаз» сообщает о том, что в подведомственных ему колхозах выросли надои.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)