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Сбежал "химик". Особая примета: при виде церкви - молится
Источник материала: Партизан
С «химии» в Волковыске сбежал 34-летний гродненец, осужденный за незаконный оборот наркотиков.
Святослав Позняк ушел с территории исправительного учреждения открытого типа днем 26 мая, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. По информации милиции, он может посещать храмы и монастыри.
На вид мужчине 30−35 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, темные волосы.
Особая примета: родимое пятно на шее слева. Был одет в серо-черную байку с капюшоном, черные штаны спортивного типа и темные кроссовки. Также осужденный может быть одет в камуфляж зеленого цвета.
По информации портала
При виде церквей, крестов и икон молится и крестится.
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С «химии» в Волковыске сбежал 34-летний гродненец, осужденный за незаконный оборот наркотиков.
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