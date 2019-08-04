







Святослав Позняк ушел с территории исправительного учреждения открытого типа днем 26 мая, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. По информации милиции, он может посещать храмы и монастыри.





На вид мужчине 30−35 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, темные волосы.





Особая примета: родимое пятно на шее слева. Был одет в серо-черную байку с капюшоном, черные штаны спортивного типа и темные кроссовки. Также осужденный может быть одет в камуфляж зеленого цвета.









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При виде церквей, крестов и икон молится и крестится.



