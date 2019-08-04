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Сбежал "химик". Особая примета: при виде церкви - молится

05.08.2019 16:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С «химии» в Волковыске сбежал 34-летний гродненец, осужденный за незаконный оборот наркотиков.



Святослав Позняк ушел с территории исправительного учреждения открытого типа днем 26 мая, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. По информации милиции, он может посещать храмы и монастыри.

На вид мужчине 30−35 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Особая примета: родимое пятно на шее слева. Был одет в серо-черную байку с капюшоном, черные штаны спортивного типа и темные кроссовки. Также осужденный может быть одет в камуфляж зеленого цвета.


По информации портала labur.by, сбежавшего мужчину видели в Ивановском районе Брестской области. При себе может иметь кнопочный раскладной мобильный телефон Samsung, фотографии и лики святых. 

При виде церквей, крестов и икон молится и крестится.
 
 
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С «химии» в Волковыске сбежал 34-летний гродненец, осужденный за незаконный оборот наркотиков.
 
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