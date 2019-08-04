Лукашенко поинтересовался работой ОАЦ









Лукашенко был проинформирован о том, как выполняются ранее данные им поручения по развитию ОАЦ, который отвечает за защиту информации государственной важности.





Помимо этого Лукашенко обсудил с руководителем спецслужбы актуальные вопросы, которыми занимается ОАЦ, в том числе кадровые вопросы.





Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов.









В октябре 2017 года Лукашенко уволил все руководство Оперативно-аналитического центра. Спустя два месяца, 11 декабря, он назначил бывшего руководителя своей охраны Андрея Павлюченко на должность начальника ОАЦ.





В одном из своих немногочисленных интервью глава Центра назвал коррупцию главным врагом Беларуси. Тогда Павлюченко заверил, что его ведомство успешно ведет борьбу с такими преступлениями.







