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Лукашенко поинтересовался работой ОАЦ
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко встретился в понедельник с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко.
Лукашенко был проинформирован о том, как выполняются ранее данные им поручения по развитию ОАЦ, который отвечает за защиту информации государственной важности.
Помимо этого Лукашенко обсудил с руководителем спецслужбы актуальные вопросы, которыми занимается ОАЦ, в том числе кадровые вопросы.
Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов.
В октябре 2017 года Лукашенко уволил все руководство Оперативно-аналитического центра. Спустя два месяца, 11 декабря, он назначил бывшего руководителя своей охраны Андрея Павлюченко на должность начальника ОАЦ.
В одном из своих немногочисленных интервью глава Центра назвал коррупцию главным врагом Беларуси. Тогда Павлюченко заверил, что его ведомство успешно ведет борьбу с такими преступлениями.
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Александр Лукашенко встретился в понедельник с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко.
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