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Лукашенко поинтересовался работой ОАЦ

05.08.2019 16:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко встретился в понедельник с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко.



Лукашенко был проинформирован о том, как выполняются ранее данные им поручения по развитию ОАЦ, который отвечает за защиту информации государственной важности.

Помимо этого Лукашенко обсудил с руководителем спецслужбы актуальные вопросы, которыми занимается ОАЦ, в том числе кадровые вопросы.

Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов.


В октябре 2017 года Лукашенко уволил все руководство Оперативно-аналитического центра. Спустя два месяца, 11 декабря, он назначил бывшего руководителя своей охраны Андрея Павлюченко на должность начальника ОАЦ.

В одном из своих немногочисленных интервью глава Центра назвал коррупцию главным врагом Беларуси. Тогда Павлюченко заверил, что его ведомство успешно ведет борьбу с такими преступлениями.
 
 
Ссылка на источник 24
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Александр Лукашенко встретился в понедельник с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко.
 
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