Пожар на артиллерийском складе в Красноярском крае. Эвакуируют детский лагерь и три поселка

Источник материала: Ежедневник



фото: ria.ru

По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

Один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новост и представитель экстренных служб региона.

Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

По данным МЧС, из-за пожара эвакуируют почти тысячу человек. Эвакуация проводится в трех населенных пунктах: Заборка, Малый Улуй и Каменка. Кроме того, эвакуируют детский лагерь - 257 детей и 66 взрослых.