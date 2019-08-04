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Пожар на артиллерийском складе в Красноярском крае. Эвакуируют детский лагерь и три поселка

05.08.2019 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пожар на артиллерийском складе в Красноярском крае. Эвакуируют детский лагерь и три поселка

фото: ria.ru

По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

Один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

По данным МЧС, из-за пожара эвакуируют почти тысячу человек. Эвакуация проводится в трех населенных пунктах: Заборка, Малый Улуй и Каменка. Кроме того, эвакуируют детский лагерь - 257 детей и 66 взрослых.

 
 
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По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.
 
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