Samsung официально представил смарт-часы Galaxy Watch Active 2

Источник материала: Tut.by

5 августа Samsung официально представил часы Galaxy Watch Active 2 — обновленную и усовершенствованную версию оригинальных Galaxy Watch Active. Об этом пишет The Verge.



Фото: The Verge

При этом Samsung не прекращает выпуск первой модели, они будут продаваться одновременно по разным ценам (наряду с еще более старыми и более дорогими Galaxy Watch).

Active 2 будет поставляться в двух размерах — 40 и 44 мм — и версиях с Bluetooth и LTE. Модель появится в магазинах США 27 сентября по стартовой цене 279 долларов.

Дизайн устройства уже несколько раз был «слит» на качественных пресс-рендерах. Например, эти два изображения опубликовал у себя в Twitter американский блогер Эван Бласс (Evan Blass).







На изображениях видно, что Galaxy Watch Active 2 получили скругленное стекло, защищающее круглый AMOLED-дисплей без поворотного безеля, датчик считывания сердцебиения, металлический корпус черного (серого), золотого или серебристого цвета, микрофон и динамик, две навигационные кнопки.

Также есть версия с кожаным ремешком, которая раньше не демонстрировалась.

Сейчас отмечается, что в Active 2 снова появилась панель управления. Но в отличие от Galaxy Watch и более ранних моделей, Active 2 не имеет физически вращающегося циферблата. Вместо этого черная рамка, которая окружает экран, представляет собой сенсорную полосу, которая позволяет вам пальцем прокручивать экраны и меню на часах.

Версии часов Bluetooth выполнены из алюминия, а модели LTE будут доступны из нержавеющей стали.



Фото: The Verge

Samsung говорит, что он улучшил в Active 2 датчик сердечного ритма и акселерометр по сравнению с предыдущими моделями. Это первые часы, поддерживающие тренировки в реальном времени с помощью виртуального помощника Samsung Bixby. Active 2 также может следить за ЭКГ.

Часы имеют Bluetooth 5.0 и NFC для поддержки мобильных платежей и GPS для отслеживания тренировок без телефона.

Что касается программного обеспечения, то Active 2 работает на той же платформе на основе Tizen, что и другие «умные» часы Samsung, и совместима со смартфонами Android и iOS. Новая функция под названием «Мой стиль» позволяет создавать индивидуальные циферблаты на основе вашего наряда.

Active 2 также поддерживает автономную синхронизацию плейлистов Spotify и может воспроизводить видео YouTube на своем крошечном экране (если вам это понадобится).