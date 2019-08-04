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Камеры ГАИ будут фиксировать больше нарушений ПДД и распознавать номерные знаки 14 стран Европы

05.08.2019 16:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Дорожные камеры, входящие в систему мониторинга общественной безопасности, получили более широкие возможности, сообщили в МВД.

В частности, помимо распознавания регистрационных знаков транспортных средств Республики Беларусь автоматические модули будут распознавать номера на машинах, зарегистрированных в России, Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Молдове, Казахстане, Болгарии, Румынии, Словении, Словакии.

Весной этого года функционал камер, которые ранее были призваны фиксировать нарушения скоростного режима, уже был расширен возможностью фиксации нарушения правил остановки и стоянки. Сейчас в список дополнительно вошли: мониторинг состояния транспортных потоков - в частности, для определения дорожных заторов, фиксация таких нарушений, как выезд на встречную полосу, движение в запрещенных зонах, поворот или разворот в нарушение требований.

Полный текст документа, вступивший в силу 1 августа, доступен на Национальном правовом портале.

Республиканская система мониторинга общественной безопасности создается в Беларуси с 2017 года. Она объединит на одной платформе камеры видеонаблюдения, датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и другие специальные детекторы, каналы связи, центр обработки данных, а также иные системы и информационные ресурсы. В составе системы мониторинга будет функционировать и программное обеспечение видеоаналитики. По мнению правоохранителей, в совокупности новации позволят более оперативно выявлять и предотвращать угрозы общественной и национальной безопасности, передавая в соответствующие госорганы информацию о тех или иных событиях.

 
 
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Дорожные камеры, входящие в систему мониторинга общественной безопасности, получили более широкие возможности, сообщили в МВД. В частности, помимо распознавания...
 
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