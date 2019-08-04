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Правительство и Нацбанк намерены активизировать приватизацию

05.08.2019 16:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правительство и Нацбанк Беларуси намерены активизировать продажу через биржу принадлежащих государству пакетов акций в компаниях с госдолей менее 50%. Это предусмотрено обновленной программой развития финрынка Беларуси на период до 2020 года, которая утверждена совместным постановлением правительства и НББ №511/13.

Документом предусмотрено, что в 2019-2020 годах Госкомитет по имуществу совместно с местными госорганами подготовит соответствующие проекты распоряжений президента Беларуси.

Также планируется принятие в 2020 году решения об отмене преимущественного права облисполкомов, Минского горисполкома на приобретение акций АО, а также на покупку акций, приобретенных физлицами на льготных условиях в ходе чековой приватизации.

В качестве мер, направленных на развитие фондового рынка, предусматривается разработка указа президента, которым предусматривается создание в Беларуси института квалифицированных инвесторов, а также предназначенных для них условий эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг.

В части развития долгового рынка предусматривается введение в 2019-2020 годах возможности эмиссии и обращения облигаций с раздельным обращением номинала и купонов (стрипование облигаций). Также предусмотрено регулярное и диверсифицированное по срокам предложение выпусков гособлигаций в белорусских рублях, которые будут размещаться через торговую систему валютно-фондовой биржи.

Наряду с этим предусматривается формирование механизмов прямого участия инвесторов, не допущенных к торгам на фондовой бирже, в размещении и обращении отдельных видов ценных бумаг.

Также власти намерены стимулировать деятельность инвестиционных фондов. С этой целью будет рассматривается возможность предоставлении стимулирующего режима налогообложения (на период не менее 5 лет) в отношении доходов по инвестиционным операциям инвестфондов, а также доходов инвесторов, получаемых от участия в таких фондах. Планируется внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

 
 
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Правительство и Нацбанк Беларуси намерены активизировать продажу через биржу принадлежащих государству пакетов акций в компаниях с госдолей менее 50%. Это...
 
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