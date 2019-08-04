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В Гомеле водитель Fiat не пропустил мотоциклиста. Байкер в больнице
Источник материала: Tut.by
В Гомеле столкнулись автомобиль и спортивный байк. Мотоциклист в больнице,
ДТП произошло около 11 часов 5 августа на улице Междугородняя. По предварительной информации, водитель Fiat при выезде с АЗС не пропустил мотоцикл Suzuki и столкнулся с ним.
В результате пострадал 36-летний мотоциклист. С травмами мужчина доставлен в областную больницу.
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По предварительной информации, водитель Fiat при выезде с АЗС не пропустил мотоцикл Suzuki и столкнулся с ним.
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