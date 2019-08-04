В Гомеле водитель Fiat не пропустил мотоциклиста. Байкер в больнице

Источник материала: Tut.by

В Гомеле столкнулись автомобиль и спортивный байк. Мотоциклист в больнице, сообщили в ГАИ.





ДТП произошло около 11 часов 5 августа на улице Междугородняя. По предварительной информации, водитель Fiat при выезде с АЗС не пропустил мотоцикл Suzuki и столкнулся с ним.

В результате пострадал 36-летний мотоциклист. С травмами мужчина доставлен в областную больницу.