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Skoda Kodiaq RS стал еще мощнее и быстрее благодаря стараниям ателье ABT
Источник материала: Tut.by
Компания ABT Sportsline
Напомним, что по меркам «заряженных» кроссоверов Kodiaq RS достаточно скромная машина, однако именно ей принадлежит
Благодаря доработке Kodiaq RS на разгон до 100 км/ч тратит 6,8 секунд — на 0,2 секунды меньше по сравнению с заводским вариантом. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 220 км/ч.
Помимо форсировки двигателя для Kodiaq RS доступны также заниженная подвеска с новыми пружинами, а также ассортимент оригинальных легкосплавных колесных дисков диаметром от 18 до 21 дюйма. О стоимости пакета доработок для чешского кроссовера в ABT не обмолвились.
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Компания ABT Sportsline год назад уже бралась за доработку стандартных версий кроссовера Skoda Kodiaq, а теперь баварцы «разогрели» топовый вариант Kodiaq RS
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