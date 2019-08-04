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Skoda Kodiaq RS стал еще мощнее и быстрее благодаря стараниям ателье ABT

05.08.2019 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания ABT Sportsline год назад уже бралась за доработку стандартных версий кроссовера Skoda Kodiaq, а теперь баварцы «разогрели» топовый вариант Kodiaq RS.


Напомним, что по меркам «заряженных» кроссоверов Kodiaq RS достаточно скромная машина, однако именно ей принадлежит рекорд Нюрбургринга среди семиместных «паркетников». В ABT работающую в паре с 7-ступенчатым «роботом» двухлитровую битурбодизельную «четверку» снабдили собственным блоком управления, который поднял отдачу со штатных 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента до 270 сил и 540 Нм.


Благодаря доработке Kodiaq RS на разгон до 100 км/ч тратит 6,8 секунд — на 0,2 секунды меньше по сравнению с заводским вариантом. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 220 км/ч.


Помимо форсировки двигателя для Kodiaq RS доступны также заниженная подвеска с новыми пружинами, а также ассортимент оригинальных легкосплавных колесных дисков диаметром от 18 до 21 дюйма. О стоимости пакета доработок для чешского кроссовера в ABT не обмолвились.

 
 
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Компания ABT Sportsline год назад уже бралась за доработку стандартных версий кроссовера Skoda Kodiaq, а теперь баварцы «разогрели» топовый вариант Kodiaq RS
 
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