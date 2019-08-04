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Беларусбанк: отправлять переводы Western Union можно на 30% дешевле

05.08.2019 16:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусбанк: отправлять переводы Western Union можно на 30% дешевле
фото: Myfin.by
«Введите промо-код Q1903 в специальное поле и получите скидку 30% от суммы платы за отправление перевода. Промо-код может быть использован многократно одним клиентом в период его активности»,  – сказано в сообщении.


Банк при этом уточняет, что скидка не действует на переводы, отправляемые в каналах дистанционного банковского обслуживания ОАО «АСБ Беларусбанк» по тарифу «12 часов».

 
 
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Международные переводы Western Union в каналах дистанционного банковского обслуживания ОАО АСБ Беларусбанк можно дешевле.
 
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