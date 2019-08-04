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Беларусбанк: отправлять переводы Western Union можно на 30% дешевле
Источник материала: Myfin
«Введите промо-код Q1903 в специальное поле и получите скидку 30% от суммы платы за отправление перевода. Промо-код может быть использован многократно одним клиентом в период его активности», – сказано в сообщении.
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Международные переводы Western Union в каналах дистанционного банковского обслуживания ОАО АСБ Беларусбанк можно дешевле.
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