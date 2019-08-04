Сёрфер в последний момент увернулся от большой акулы – опасные кадры

Источник материала: СТВ

Большая акула проплыла под серфером, но он успел в последний момент поднять руки и ноги на поверхность доски. Эту историю опубликовали на Daily Mail.

Видео было снято на дрон 53-летним мужчиной. Он снимал пейзажи на пляже Авока в Новом Южном Уэльсе. В ролике очевидца заметно, как два серфера плывут к большой стае рыб. В какой-то момент под одним из мужчин проплыла большая серая акула-медсестра. Она преследовала серфера, чтобы присмотреться к нему.





Известно, что акулы-медсестры не опасны для людей. Они могут напасть на человека только если будут чувствовать некую угрозу. Мужчина от испуга быстро достал руки и ноги из воды на доску. Этот резкий жест испугал акулу и она быстро уплыла от серфера.