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Сёрфер в последний момент увернулся от большой акулы – опасные кадры

05.08.2019 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Большая акула проплыла под серфером, но он успел в последний момент поднять руки и ноги на поверхность доски. Эту историю опубликовали на Daily Mail.

Видео было снято на дрон 53-летним мужчиной. Он снимал пейзажи на пляже Авока в Новом Южном Уэльсе. В ролике очевидца заметно, как два серфера плывут к большой стае рыб. В какой-то момент под одним из мужчин проплыла большая серая акула-медсестра. Она преследовала серфера, чтобы присмотреться к нему.

Сёрфер в последний момент увернулся от большой акулы – опасные кадры

Известно, что акулы-медсестры не опасны для людей. Они могут напасть на человека только если будут чувствовать некую угрозу. Мужчина от испуга быстро достал руки и ноги из воды на доску. Этот резкий жест испугал акулу и она быстро уплыла от серфера.  

Это не первый случай преследования акулами людей. В июле акула преследовала серферов в нескольких метрах от пляжа (читать далее).

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Большая акула проплыла под серфером, но он успел в последний момент поднять руки и ноги на поверхность доски. Эту историю опубликовали на Daily Mail.
 
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