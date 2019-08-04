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Очень редкое явление. Зубрята-близнецы родились в Минском зоопарке

05.08.2019 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В зоопарке Минска родились сразу два зубренка.  

По информации Минского зоопарка, детеныши-близнецы появились на свет в ночь на 21 июля. Оба зубренка чувствуют себя хорошо и ведут себя активно.  

Их мама по кличке Мулатка родила детенышей уже в третий раз.  

Очень редкое явление. Зубрята-близнецы родились в Минском зоопарке
Фото: minskzoo.by

Рождение сразу двух зубрят – это очень редкое явление. Поэтому когда в Минске была жаркая погода, то за здоровьем будущей мамы сотрудники зоопарка следили с особым вниманием – чаще поливали вольер и саму зубрицу, а также обеспечивали ее свежим веточным кормом.  

Один из зубрят оказался крепче и активнее, его здоровье не вызывало сомнений, второй детеныш был слабее, ему уделяли особое внимание, подкармливали искусственно и наблюдали за его состоянием. Малыш уже окреп и догоняет в росте брата.  

Очень редкое явление. Зубрята-близнецы родились в Минском зоопарке
Фото: minskzoo.by

По словам сотрудников зоопарка, Мулатка – внимательная и заботливая мать. Она постоянно рядом с малышами. К посетителям зубрица относится настороженно, но не пытается прятать зубрят и гуляет с ними в открытой части вольера.  

Папу детенышей – Барона – пока держат отдельно, чтобы он случайно не придавил зубрят. Вскоре семья воссоединится. Когда Мулатка рожала, то Барон так беспокоился, что чуть не разнёс домик, где находилась зубрица. Следы, оставленные могучим отцом, можно увидеть и сейчас, но вскоре домик отреставрируют.  

Сейчас малыши исследуют мир.  

В Минском зоопарке было еще пополнение. Вы только посмотрите на этих милых зверят (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В зоопарке Минска родились сразу два зубренка.   По информации Минского зоопарка, детеныши-близнецы появились на свет в ночь на 21 июля. Оба...
 
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