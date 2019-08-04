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«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

05.08.2019 17:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Прошедные выходные стали поистине кровавыми для Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

Сразу три случая массовой стрельбы в разных штатах – Техас, Огайо, Иллинойс. Почти 30 убитых, около 50 раненых. Все началось с настоящей бойни в Эль-Пасо.

В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре

«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

Вооруженный мужчина устроил расправу над покупателями в супермаркете. Он вошел в переполненный торговый зал и начал убивать всех подряд. Правоохранители задержали подозреваемого.

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«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

Как потом выяснится: до нападения он опубликовал в сети манифест, где признался в ненависти к нелегальным мигрантам и выразил солидарность с Брентоном Таррантом, который в марте 2019 года убил свыше 50 человек в мечетях Новой Зеландии.

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«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

Я просто пришел сюда, чтобы отдать дань уважения жертвам, семьям. Моя дочь была в это время в торговом центре. Я очень рад, что она выбралась живая, но не всем это удалось, поэтому я здесь, чтобы воздать им должное.

«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

А в это время уже идет стрельба в развлекательном районе Дейтона, штат Огайо, где мужчина открыл огонь по людям прямо на улице. Погибли 9 человек, включая сестру нападавшего. Еще 26 – ранены. Спустя 8 минут после атаки мужчина будет ликвидирован.

«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

Позже «смертельный марафон» дойдет и до Чикаго: неизвестные откроют огонь по людям в парке. В итоге – 7 пострадавших.

«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

Случаи насилия в Соединенных Штатах не редки, но судя по отзывам простых американцев – эти трагедии шокировали общество.

«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

Я ошеломлена. Убийств было слишком много, и я не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно. Проливается жизнь, и нужно что-то делать.

«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

Отцы-основатели современной Америки закрепили право на владение оружием во второй поправке к Конституции США. Однако то, что 250 лет назад должно было обеспечивать безопасность государства, сейчас угрожает ему изнутри.

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Новости США. Прошедные выходные стали поистине кровавыми для Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу три случая массовой стрельбы в разных...
 
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