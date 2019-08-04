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Зубрята-близнецы родились в Минском зоопарке
Источник материала: Интерфакс
В Минском зоопарке зубрица Мулатка родила пару близнецов, сообщается на сайте
Один зубренок крепче и активнее, второй был явно слабее, но после подкормки и наблюдения он стал стремительно догонять в росте брата.
Зубрица Мулатка уже в третий раз стала матерью, но впервые родила двойню.
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В Минском зоопарке зубрица Мулатка родила пару близнецов, сообщается на сайте зоопарка. Там отметили, что зубрята, они самцы, чувствуют себя хорошо, активно сосут...
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