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Зубрята-близнецы родились в Минском зоопарке

05.08.2019 17:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Минском зоопарке зубрица Мулатка родила пару близнецов, сообщается на сайте зоопарка.

Зубрята-близнецы родились в Минском зоопарке
Там отметили, что зубрята, они самцы, чувствуют себя хорошо, активно сосут маму и устраивают гонки по вольеру.

Один зубренок крепче и активнее, второй был явно слабее, но после подкормки и наблюдения он стал стремительно догонять в росте брата.

Зубрята-близнецы родились в Минском зоопарке
Рождение сразу двух зубрят – явление очень редкое, отметили в зоопарке.

Зубрица Мулатка уже в третий раз стала матерью, но впервые родила двойню.

 
 
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В Минском зоопарке зубрица Мулатка родила пару близнецов, сообщается на сайте зоопарка. Там отметили, что зубрята, они самцы, чувствуют себя хорошо, активно сосут...
 
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