Зубрята-близнецы родились в Минском зоопарке

Источник материала: Интерфакс

В Минском зоопарке зубрица Мулатка родила пару близнецов, сообщается на сайте зоопарка.



Там отметили, что зубрята, они самцы, чувствуют себя хорошо, активно сосут маму и устраивают гонки по вольеру.

Один зубренок крепче и активнее, второй был явно слабее, но после подкормки и наблюдения он стал стремительно догонять в росте брата.



Рождение сразу двух зубрят – явление очень редкое, отметили в зоопарке.

Зубрица Мулатка уже в третий раз стала матерью, но впервые родила двойню.