Источник материала: Интерфакс

Фестиваль "Классика у Ратуши с velcom | A1" продолжается: 3 августа на площади Свободы состоялся уже третий минский концерт в новом сезоне. В этот вечер более 5 тысяч минчан вместе с музыкальной капеллой "Сонорус" совершили музыкальное путешествие по самым впечатляющим местам мира. В программе "Классика в большом городе" прозвучали произведения, написанные композиторами разных эпох под впечатлением от различных стран и городов.

В этом году "Классике у Ратуши с velcom | A1" исполняется пять лет. В свой юбилейный год фестиваль уже успел преподнести музыкальные сюрпризы жителям Витебска, Гомеля, Гродно и Бреста – его концерты впервые проходят сразу в пяти областных городах Беларуси. И пятым, конечно же, является Минск, где серия классических суббот под открытым небом началась 20 июля и закончится 31 августа.



3 августа на площади Свободы выступил Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Музыкальная капелла "Сонорус" под управлением дирижера Александра Хумала. Неизменные участники "Классики у Ратуши с velcom | A1" на протяжении последних трех лет посвятили концерт под названием "Классика в большом городе" родному Минску.

В программу вошли произведения разных эпох, так или иначе связанные с городами и местами, которые оставили свой след в жизни великих композиторов и нашли отражение в их творчестве. Так, в свое время Иоганн Себастьян Бах посвятил городу Бранденбургу один из своих концертов, Вольфганг Амадей Моцарт написал "Парижскую симфонию", а Йозеф Гайдн создал свою симфонию №96 под впечатлением от первой поездки в Лондон – а вечером 3 августа 5 тысяч минчан слушали эти и многие другие шедевры в исполнении капеллы "Сонорус".

Большой блок концерта был посвящен творчеству Станислава Монюшко, 200-летие со дня рождения которого празднуется в этом году.



Фестиваль "Классика у Ратуши с velcom | A1" проводится при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома. Впереди минских зрителей ожидает еще три концерта:

10 августа – выступление эстонского духового оркестра "Саксон";

17 августа – программа от Государственного камерного оркестра Республики и выступление международного концертного солиста, профессора Высшей Школы искусств пианиста Тимура Сергеени (Бельгия-Беларусь);

31 августа – финал сезона с участием Президентского оркестра Республики Беларусь.

Вход на каждый из концертов "Классики у Ратуши с velcom | A1" традиционно свободный. Посмотреть любой из них можно и в прямом эфире, и в записи – velcom | A1 организует трансляции с площади Свободы. Выступления музыкантов будут показаны с помощью видеосервиса VOKA бесплатно – на любом устройстве и в сети любого оператора связи. Архив уже состоявшихся концертов доступен по ссылке .