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На Восточном обходе в Гомеле в ближайшие дни ограничат движение
Источник материала: Tut.by
6−8 августа в Гомеле на Восточном обходе будет ограничено движение. Связано это с тем, что здесь пройдут соревнования по велосипедному спорту,
Так, 6 августа движение будет ограничено с 14.30 до 16.45; 7 августа — с 11.00 до 13.00; 8 августа — с 10.00 до 12.30.
Водители, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов движения.
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На автомобильной дороге «Восточный обход Гомеля» некоторое время будет ограничено движение.
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