На Восточном обходе в Гомеле в ближайшие дни ограничат движение

Источник материала: Tut.by

6−8 августа в Гомеле на Восточном обходе будет ограничено движение. Связано это с тем, что здесь пройдут соревнования по велосипедному спорту, сообщают «Гомельские ведомости».

Так, 6 августа движение будет ограничено с 14.30 до 16.45; 7 августа — с 11.00 до 13.00; 8 августа — с 10.00 до 12.30.

Водители, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов движения.