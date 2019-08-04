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Бизнес по-китайски: стала известна причина расторжения контракта по Светлогорскому ЦКК

05.08.2019 17:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Светлогорском ЦКК в помещении серверной в здании центрального управления под фальшполом было обнаружено электронное устройство, которое не предусмотрено проектом. По словам источника, устройство позволяло причинить вред оборудованию или производственному процессу.

Бизнес по-китайски: стала известна причина расторжения контракта по Светлогорскому ЦКК
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По предварительной оценке специалистов Светлогорского ЦКК устройство предназначено для дистанционного повреждения оборудования серверной через искусственное короткое замыкание, сообщил Office Lifeинформированный источник.

Эта информация есть и в письме концерна «Беллесбумпром», которое было направлено в Совмин в конце мая. Текст документа оказался в распоряжении редакции.
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Причем ЦКК не удалось инициировать уголовное дело по этому факту. Гендиректор предприятия написал заявление в милицию. Была проведена проверка, дело не возбудили. 

Беллесбумпром обратился в центральный офис МВД. Но это тоже не дало результата. Министерство ответило, что у него нет соответствующих полномочий. Нет у милиции и специалистов для проведения такой проверки.

По данным нашего источника перед тем, как расстаться с китайским подрядчиком, компанией CAMCE, белорусская сторона пыталась провести переговоры. Но китайцы предложили очень невыгодное допсоглашение.

Во-первых, заказчик должен был подписать (через три дня после заключения допсоглашения) акт, в котором соглашался, объект вышел на 75% проектной мощности. Хотя в реальности не было и 50%.

Во-вторых, нужно было провести окончательные расчеты с САМСЕ, независимо от того, поставили ли китайцы недостающее оборудование.

В-третьих, китайские партнеры хотели, чтобы с них сняли обязательства передать заказчику коды доступа, лицензии на ПО, изменения в проектную документацию и т.п.

В-четвертых, генподрядчик хотел отказаться от гарантийных обязательств, в том числе по ранее выполненным работам.


Из-за этих пунктов белорусская сторона и решила расторгнуть контракт с китайцами.

Решено, что работы доведет до конца финская компания Andritz Oy — дочерняя структура австрийского концерна Andritz. Этот подрядчик, например, работает с целлюлозно-картонным комбинатом в российском Усть-Илимске.

Завершать работы придется уже за счет собственных средств, а не заемных. Ориентировочная сумма — 13 млн долларов.

В то же время нужно делать выплаты и по кредиту. В 2019 году это около 211 млн долларов при планируемой выручке 90 млн. Согласно графику, платить нужно один раз в полгода по 68,62 млн долларов: с января 2019-го по январь 2023-го. Напомним, что 85% кредитных ресурсов дал Экспортно-импортный банк Китая, а еще 15% — Беларусбанк.

Китайскому генподрядчику успели выплатить 761 млн долларов.

При этом ЦКК нужно еще гасить и задолженность по энергоносителям.


Власти планируют, что вывести ЦКК на проектную мощность получится в четвертом квартале 2019 года. Он должен будет производить 400 тыс. т сульфатной целлюлозы в год. Пока удалось достичь вот каких показателей: в декабре 2018-го — 0,3 тыс. т; в январе 2019-го — 4,4 тыс. т; в марте 2019 — 13,6 тыс.

В первом квартале этого года рентабельность продаж всего предприятия составила 4,4%. Чистая прибыль — более 12,6 млн рублей.
 
 
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На Светлогорском ЦКК в помещении серверной в здании центрального управления под фальшполом было обнаружено электронное устройство, которое не предусмотрено...
 
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