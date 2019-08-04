«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность

Источник материала: Ежедневник



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Это произойдет после реконструкции пункта пропуска, которая начнется в будущем году.

Сегодня пропускная способность «Каменного Лога» - 2 тыс. автомобилей. После реконструкции, которая начнется в 2020 году, она достигнет 6 тыс.: 3,5 тыс. легковых, 2,4 тыс. грузовых, 100 автобусов, сообщает Государственный таможенный комитет.

Реконструкция будет осуществляться за счет заемных средств Европейского инвестиционного банка.

В пункте пропуска впервые будет предусмотрена реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов - по 16 в каждом направлении. В зависимости от количества транспортных средств на въезд или выезд из страны, число каналов можно будет изменять по направлениям движения. Эта система позволит сделать работу пункта пропуска более удобной.

Ускорит проведение таможенного контроля установка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса вместо имеющегося сейчас мобильного. Кроме того, будет внедрена технология автоматизированного электронного распределения автомобилей по стояночным местам.

Во время реконструкции «Каменного Лога» нагрузка и транспортные потоки будут перераспределены на другие пункты пропуска, расположенные на белорусско-литовской границе.