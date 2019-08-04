ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производственную зону на Партизанском проспекте хотят модернизировать. Минчан зовут на обсуждение

05.08.2019 18:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске планируют модернизировать производственную зону на Партизанском проспекте. Горожан приглашают к обсуждению проекта, об этом сообщается на сайте администрации Ленинского района столицы.


Скриншот «Яндекс.Карты»

Обсуждаемый участок находится на Партизанском проспекте в центральной планировочной зоне столицы и составляет 132,8 га.

Более 75% территории участка занимают производственные объекты: ОАО «Мотовело», ОАО «Элема», ОАО «Коммунарка», ТЭЦ-2, Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар», Ремонтно-механический завод КТУП «Минсктранс», КУПП «Минскводоканал», УП «Спецкоммунавтотранс» и другие.

Подробный и точный план в большом размере можно посмотреть здесь.

Разработчики проекта предлагают до 2030 года провести реконструкцию и увеличить застройку на территории следующих предприятий: СООО «Ремондис Минск» (со строительством автомойки), ОДО «Экология города», УП «Ремавтодор Ленинского района г. Минска», Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь, РПТУП «Беларусьторг». Часть участков зоны предлагается отдать под строительство офисов, производственных и культурно-просветительных объектов. Чтобы избежать избыточного вредного воздействия расположенных в зоне предприятий на окружающую среду предусмотрена технологическая модернизация на ТЭЦ-2 «Минские тепловые сети», СООО «Ремондис-Минск», УП «Спецкоммунавтотранс» и других предприятиях.

Общественное обсуждение проекта «Градостроительный проект детального планирования производственной зоны 13 П3 в границах просп. Партизанский — участок 2-го кольца — границы ландшафтно-рекреационной зоны 27ЛР — участок 1-го транспортного кольца» состоится в период с 12 августа по 5 сентября в форме информирования и анализа общественного мнения.

Презентация проекта пройдет 14 августа в 17.30 в актовом зале администрации Ленинского района (улица Маяковского, 83, кабинет 407, 4 этаж).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 75% территории этого участка занимают производственные объекты: «Мотовело», «Элема», «Коммунарка» и другие. Минчан приглашают на общественное обсуждение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер легендарный белорусский футболист и тренер Леонид Гарай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика