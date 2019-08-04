Производственную зону на Партизанском проспекте хотят модернизировать. Минчан зовут на обсуждение

Источник материала: Tut.by

В Минске планируют модернизировать производственную зону на Партизанском проспекте. Горожан приглашают к обсуждению проекта, об этом сообщается на сайте администрации Ленинского района столицы.



Скриншот «Яндекс.Карты»

Обсуждаемый участок находится на Партизанском проспекте в центральной планировочной зоне столицы и составляет 132,8 га.

Более 75% территории участка занимают производственные объекты: ОАО «Мотовело», ОАО «Элема», ОАО «Коммунарка», ТЭЦ-2, Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар», Ремонтно-механический завод КТУП «Минсктранс», КУПП «Минскводоканал», УП «Спецкоммунавтотранс» и другие.

Подробный и точный план в большом размере можно посмотреть здесь .

Разработчики проекта предлагают до 2030 года провести реконструкцию и увеличить застройку на территории следующих предприятий: СООО «Ремондис Минск» (со строительством автомойки), ОДО «Экология города», УП «Ремавтодор Ленинского района г. Минска», Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь, РПТУП «Беларусьторг». Часть участков зоны предлагается отдать под строительство офисов, производственных и культурно-просветительных объектов. Чтобы избежать избыточного вредного воздействия расположенных в зоне предприятий на окружающую среду предусмотрена технологическая модернизация на ТЭЦ-2 «Минские тепловые сети», СООО «Ремондис-Минск», УП «Спецкоммунавтотранс» и других предприятиях.

Общественное обсуждение проекта «Градостроительный проект детального планирования производственной зоны 13 П3 в границах просп. Партизанский — участок 2-го кольца — границы ландшафтно-рекреационной зоны 27ЛР — участок 1-го транспортного кольца» состоится в период с 12 августа по 5 сентября в форме информирования и анализа общественного мнения.

Презентация проекта пройдет 14 августа в 17.30 в актовом зале администрации Ленинского района (улица Маяковского, 83, кабинет 407, 4 этаж).