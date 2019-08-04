Какие новации внесены в Трудовой кодекс по инициативе профсоюзов

Источник материала: Tut.by

Свыше 40 предложений по изменению более 30 статей Трудового кодекса внесла Федерация профсоюзов Беларуси. Агентство «Минск-Новости» рассказало , какие новации по инициативе профсоюзов внесены, а какие предложения отклонены.



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— Федерация профсоюзов Беларуси — один из разработчиков проекта закона об изменении Трудового кодекса. Мы ставили задачу максимально защитить интересы работников. Отстаивать позиции было нелегко, ведь у нанимателей свое видение законодательства. Они заинтересованы в большей загрузке людей, повышении производительности и получении прибыли. Особенно это касается руководителей частных предприятий, — отмечает заместитель председателя Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович.

Контракты

Одна из наиболее важных инициатив направлена на сокращение количества годовых контрактов.

— Согласно проведенному мониторингу, на некоторых предприятиях однолетние контракты имеют до 90% работников. Это плохо. Человек не чувствует себя уверенно, опасается строить долгосрочные планы, например, взять кредит на потребительские нужды, купить автомобиль, решить жилищный вопрос. Другое дело, когда контракт заключен на пять лет, — говорит А.Щекович.

В соответствии с изменениями в Трудовой кодекс, если сотрудник добросовестно работает, при желании обеих сторон сохранить трудовые отношения наниматель обязан продлить контракт до пяти лет. По истечении этого документа при тех же условиях перезаключить на срок не менее трех лет.

Под добросовестной работой подразумевается, что человек трудится эффективно и не имеет задокументированных дисциплинарных взысканий — выговоров, замечаний.

— Понятно, что есть рабочие места, где невысокая зарплата, и человек сам не хочет там оставаться надолго. По личному заявлению договор может быть снова заключен на год, никто это право не отнимает, — подчеркивает представитель профсоюзов.

Права пенсионера

Ранее при увольнении из-за несоблюдения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта (например, невыплаты зарплаты) работающие пенсионеры не имели права на компенсацию. В то время как их коллеги трудоспособного возраста эту выплату в размере трех среднемесячных зарплат получали. Теперь права пожилых уравнены с остальными.

Коллективный договор

Согласно прежней редакции статьи 365 кодекса, действие коллективного договора распространяется на всех работающих, в том числе не являющихся членами профсоюза. В новой редакции подходы меняются.

Те положения коллективного договора, которые гарантированы трудовым законодательством, по-прежнему будут касаться всех. А вот дополнительные преференции, которых добился в переговорах с нанимателем профсоюз, предоставят в зависимости от того, что прописано в коллективном договоре. Могут распространить их не на членов профсоюзов, а могут и нет. Это относится, к примеру, к родительским бонусам, компенсациям затрат по найму жилья, мерам поощрения ведущих здоровый образ жизни и так далее.

Социальный перерыв

По действующему трудовому законодательству людям, работающим на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, дополнительные социальные перерывы положены исключительно зимой. Теперь в кодексе значится формулировка «холодный период года». То есть лишний раз погреться можно будет и в другие месяцы, если среднесуточная температура наружного воздуха составит +10 градусов. Продолжительность и частоту перерывов пропишут в коллективном договоре.

Командировки

Урегулирован порядок предоставления выходного дня за выезд (или прибытие) в служебную командировку в выходной день. Прописано, что отгул работнику должны предоставить не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором он находился в служебной командировке.

— А то ведь как иногда начальник говорит: «Потом приплюсуешь к отпуску». А тот только через несколько месяцев. Неудивительно, что наниматель благополучно забывает о своем обещании, — высказывает мнение Александр Владимирович.

Материальная ответственность

Также по инициативе профсоюзов в кодексе закреплена норма, которая запрещает взыскивать с сотрудников штрафы, наложенные на предприятие в целом.

— Были случаи, когда наниматели перекладывали материальную ответственность на работников. Причем речь шла об очень значительных суммах, были 20 тыс. и более. Теперь человек должен будет отвечать только за реальный ущерб, например, за допущенный им брак или недостачу. За недополученную предприятием прибыль или наложенные штрафные санкции нет, — разъясняет А.Щекович.

Чему не дали ход

Благодаря жесткой позиции профсоюзов в кодекс не вошли несколько невыгодных для работников положений, выдвинутых соразработчиками. Так, предлагалось увеличить лимит сверхурочного труда, который в настоящий момент составляет 10 часов в неделю, при условии согласия сотрудника. Но в итоге норму оставили без изменений.

— Большие переработки могут привести к тому, что человек окажется не в состоянии нормально отдыхать, восстанавливаться, заниматься семьей. Сейчас многие страны, наоборот, нацелены на уменьшение количества рабочего времени, занятость четыре дня в неделю. Что касается согласия… Много тех, кто откажется, когда придет начальник и скажет надо? — рассуждает А.Щекович.

Выступили профсоюзы и против того, чтобы уменьшить срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда с 30 до 7 дней. И к их мнению прислушались.

— Сокращение рабочих часов, уменьшение зарплаты, изменение функций может подвигнуть человека искать другое место. А поиск подходящей вакансии — процесс небыстрый, семи дней для этого недостаточно. Кроме того, нужно дать время, чтобы первые эмоции улеглись и решение об уходе не было спонтанным, — говорит профсоюзный лидер.

Справочно

За первое полугодие 2019-го Федерацией профсоюзов Беларуси выявлены более 21,5 тыс. нарушений законодательства о труде, 92% из них наниматели устранили. С участием профсоюза рассмотрены в суде порядка 80 дел, в большинстве случаев решения приняты в пользу работников. Восстановлены на работе 23 сотрудника. Возвращены более 900 тыс. рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.