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На Зыбицкой открылся бар «Пьяная вишня» - и он не имеет никакого отношения к украинской сети
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 20.00 на Зыбицкой, 9, открывается бар под названием «Пьяная вишня». Возможно, вы уже успели подумать, что это бар известной украинской сети, но это не так. Заведение открыли белорусы, которые уверяют, что вишневая настойка — это напиток, который в прошлом был распространен в Беларуси повсеместно. Поэтому они и создали бар со своим, локальным продуктом. На вопрос о копировании украинского названия владельцы отвечают: «Пьяная вишня» — это не авторское название, а устойчивое сочетание, то есть фразеологизм.
«Пьяная вишня» — монобар. В заведении продается только один напиток — белорусская настойка из вишни. Открыли бар белорусы Сергей Кленцов и Владимир Кужельный, которые уверяют, что вишневая настойка, это «наш» напиток, и в прошлом, по их словам, он был повсеместно распространен на территории Беларуси, а особенно — на Полесье.
Создатели минского бара говорят, что название заведения — «Пьяная вишня» — это историческое название вишневой настойки. Как алкогольный напиток он зарегистрирован с 2011 года в России, с 2014 — в Украине. В Беларуси же заведениям общепита разрешили изготавливать настойки только в 2018 году (благодаря
Этикетку к настойке разработал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер. На ней изображен петух — голый и с вишней в клюве.
— Когда меня попросили нарисовать этикетку для настойки, я сразу вспомнил историю про петуха, который напился, а хозяйка решила, что он умер! Начала общипывать его, а он жив, просто пьяный — так голый и убежал! Я эту историю слышал от своей бабушки родной. Придумал быстро, согласовали этикетку еще быстрее — заказчики люди творческие, им понравилось, — цитируют Владимира Цеслера в пресс-релизе.
В баре продается только один напиток «Пьяная вишня», и больше ничего — в этом и задумка.
— С идеей открыть бар и продавать в нем нашу, белорусскую «Пьяную вишню» ко мне пришел бизнесмен Сергей Кужельный: монобар с настойкой — его многолетняя мечта! С момента решения до сегодняшнего дня прошел год: дольше всего мы искали рецепт и технологию изготовления. Формат заведения не подразумевает долгих посиделок: идея в том, что свое путешествие по Зыбицкой нужно начинать в «Пьяной вишне», через часок вернуться повторить, а перед тем, как пойти домой, — зайти и взять «Пьяной вишни» с собой, — рассказал соучредитель заведения Сергей Кленцов.
Стоимость монопродукта стартует от 4 рублей (в бумажном стакане). Под залог в пять рублей вам дадут специальный бокал.
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Сегодня на Зыбицкой, 9, открылся бар под названием «Пьяная вишня». Возможно, вы уже успели подумать, что это бар известной украинской сети, но это не так. Заведение...
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