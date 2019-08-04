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В Минске решили сдать в аренду ту самую площадку для такси у вокзала, где паркуются нелегалы

05.08.2019 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре на торги выставят право аренды площадки для такси возле железнодорожного вокзала, рассказал REALTY.TUT.BY замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Речь идет о стоянке возле входа в метро, где часто стоят нелегалы.


6 сентября в Минском городском центре недвижимости пройдет аукцион на право аренды площадки площадью 516 квадратных метров для размещения там терминала такси. Речь идет вот об этой территории:



Победитель торгов должен будет установить здесь шлагбаумы автоматической
системы въезда и выезда, камеры видеонаблюдения, а также кнопки экстренного реагирования и вызова специальных служб.

Согласно условиям аукциона, победитель в числе прочего должен будет выполнить и следующие условия: 1) заключать договоры на использование терминала такси только с теми перевозчиками, у которых машины не старше 10 лет; 2) организовать прием-передачу заказов на перевозку пассажиров водителям такси; 3) обеспечить общедоступность информации о правилах работы терминала такси, в том числе о тарифах; 4) обеспечить деловой стиль одежды водителей автомобилей-такси; 5) разработать и согласовать с Мингорисполкомом единообразное оформление автомобилей-такси 6) за свои деньги разработать, согласовать и утвердить проект на снабжение электроэнергией; 7) за свой счет сделать ограждение терминала такси, оборудовать площадки для стоянки асфальтобетонным или цементобетонным покрытием, освещением и средствами охраны; 8) за свои деньги убирать площадку.

Начальная цена права аренды сроком на пять лет — 2180 рублей. Ежемесячная арендная плата — 6,76 рубля за квадратный метр или 3488 рублей за всю площадку.

Более подробная информация об аукционе появится 6 августа на сайте Минского городского центра недвижимости.

Напомним, по похожей схеме недавно хотели сдать в аренду площадки для такси возле Национального аэропорта, но желающих не нашлось. Однако, стоянка возле вокзала более перспективна, потому что она находится ближе к пассажирам и сдается на больший срок.

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Читайте, что там должно появится и какие условия выдвигают победителю аукциона.
 
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