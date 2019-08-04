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Случчанин нашёл гриб весом в 1 кг
05.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Случчанин Григорий Сараговец нашел гриб боровик весом около 1 кг, а точнее 986 граммов, недалеко от деревни Лошица.
Находка оказалась абсолютно не испорченной, чем порадовала мужчину. Свою необычную находку Григорий порезал на кусочки и высушил в духовке.
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Случчанин Григорий Сараговец нашел гриб боровик весом около 1 кг, а точнее 986 граммов, недалеко от деревни Лошица.
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