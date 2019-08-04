Случчанин нашёл гриб весом в 1 кг

Источник материала: Слуцк Город

Случчанин Григорий Сараговец нашел гриб боровик весом около 1 кг, а точнее 986 граммов, недалеко от деревни Лошица.





Находка оказалась абсолютно не испорченной, чем порадовала мужчину. Свою необычную находку Григорий порезал на кусочки и высушил в духовке.