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Велодорожку на Хоружей отделяют от проезжей части специальным бордюром

05.08.2019 18:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велодорожку на Веры Хоружей, которую недавно пометили разделительной полосой, стали также отделять бордюром. Об этом нам сообщили читатели.


Фото: twitter.com/Alira_Icebahass

Читатели заметили, что велодорожку, которая идет от площади Якуба Коласа до улицы Куйбышева, решили отделить от проезжей части еще и желтым бордюром.

Ранее мы писали, в июне велосипедистам разрешили ездить по проезжей части и впервые выделили для них полосу вдоль бордюра. Ее обозначили желтой разметкой.

Несмотря на это, некоторые водители использовали этот участок дороги как дополнительную полосу для движения или парковку.


Фото: Евгений Ерчак

А участок велодорожки возле остановки общественного транспорта велосипедистам нужно объезжать по тротуару. Этот отрезок обозначили зеленым цветом, но некоторые продавцы посчитали, что это зона для торговли и раскладывали тут свои товары. Парковались тут и автолюбители. Тогда на участке дополнительно появился забор.

 
 
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Велодорожку на проезжей части создали в июне и отделили ее желтой полосой, но там часто парковались машины, а некоторые посчитали это отдельной полосой для...
 
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