Велодорожку на Хоружей отделяют от проезжей части специальным бордюром

Источник материала: Tut.by

Велодорожку на Веры Хоружей, которую недавно пометили разделительной полосой, стали также отделять бордюром. Об этом нам сообщили читатели.



Фото: twitter.com/Alira_Icebahass

Читатели заметили, что велодорожку, которая идет от площади Якуба Коласа до улицы Куйбышева, решили отделить от проезжей части еще и желтым бордюром.

Ранее мы писали, в июне велосипедистам разрешили ездить по проезжей части и впервые выделили для них полосу вдоль бордюра. Ее обозначили желтой разметкой.

Несмотря на это, некоторые водители использовали этот участок дороги как дополнительную полосу для движения или парковку.



Фото: Евгений Ерчак

А участок велодорожки возле остановки общественного транспорта велосипедистам нужно объезжать по тротуару. Этот отрезок обозначили зеленым цветом, но некоторые продавцы посчитали, что это зона для торговли и раскладывали тут свои товары. Парковались тут и автолюбители. Тогда на участке дополнительно появился забор.