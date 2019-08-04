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Велодорожку на Хоружей отделяют от проезжей части специальным бордюром
Источник материала: Tut.by
Велодорожку на Веры Хоружей, которую недавно пометили разделительной полосой, стали также отделять бордюром. Об этом нам сообщили читатели.
Читатели заметили, что велодорожку, которая идет от площади Якуба Коласа до улицы Куйбышева, решили отделить от проезжей части еще и желтым бордюром.
Ранее мы писали, в июне велосипедистам разрешили ездить по проезжей части и
Несмотря на это, некоторые водители использовали этот участок дороги как дополнительную полосу для движения или парковку.
А участок велодорожки возле остановки общественного транспорта велосипедистам нужно объезжать по тротуару. Этот отрезок обозначили зеленым цветом, но некоторые продавцы посчитали, что это зона для торговли и раскладывали тут свои товары. Парковались тут и автолюбители. Тогда на участке дополнительно
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Велодорожку на проезжей части создали в июне и отделили ее желтой полосой, но там часто парковались машины, а некоторые посчитали это отдельной полосой для...
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