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В колледже под Витебском поставили памятник с гербом Российской империи
Источник материала: KYKY>
На территории колледжа в Видзах (поселок в Витебской области) установили памятный камень, а на нем изобразили двухглавого орла — государственный герб Российской империи. Об этом
На камне указали дату открытия городского училища — 1 сентября 1803 года. Это произошло благодаря указу царя Александр I. Казакевич подписал фотографию так: «Приехал на родину — и на тебе: камень. Мало было кафе «Традиция 1803», так еще камень вперли, двуглавую российскую ворону воткнули, царя-батюшку вспомнили. И это, если что, на родине Томаша Вовжецкого, который здесь учился в иезуитской школе и который здесь похоронен ... В Видзах. Мне досадно».
Журналисты «Нашей Нивы»
«И это была Российская империя, поэтому мы установили такой памятный знак. Это исключительно наше видение, нам никто его не навязывал. <...> Установили памятный знак из уважения к прошлому. Все было за средства колледжа, нам никто не помогал. Весь проект выполнен под руководством директора Михаила Смирнова, он был инициатор, а с ним согласился весь педагогический коллектив», — резюмировала Лапковская.
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На территории колледжа в Видзах (поселок в Витебской области) установили памятный камень, а на нем изобразили двухглавого орла — государственный герб Российской...
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