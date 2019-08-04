Это нужно видеть: Instagram с фото стильных бабушек и дедушек Минска

Источник материала: KYKY

Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся профилем в Instagram, где постят фотографии стильных пожилых людей из Минска. Название говорит само за себя — «F*ck youth».

На блог обратили внимание журналисты CityDog. Автор аккаунта — Светлана Поддубная, владелица собственного бренда мужской одежды Mizh Tym Men. Светлана рассказала, что, по ее мнению, Беларусь не привыкла к модным людям «золотого возраста». Так появился ее проект: девушка хотела показать, что стильные пожилые минчане в тоже существуют.

Автор уверена, что некоторые герои ее фотографий выглядят даже круче, чем молодежь. Как правило, в кадр попадают беларусы, но есть пенсионеры из Варшавы и Киева. Все фото — случайные и сделаны на телефон, позировали только для одного. Посмотрите, как круто это выглядит: