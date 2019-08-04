|
Это нужно видеть: Instagram с фото стильных бабушек и дедушек Минска
Источник материала: KYKY>
Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся профилем в Instagram, где постят фотографии стильных пожилых людей из Минска. Название говорит само за себя — «F*ck youth».
На блог
Автор уверена, что некоторые герои ее фотографий выглядят даже круче, чем молодежь. Как правило, в кадр попадают беларусы, но есть пенсионеры из Варшавы и Киева. Все фото — случайные и сделаны на телефон, позировали только для одного. Посмотрите, как круто это выглядит:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)