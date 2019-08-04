Чтобы солдаты вели себя хорошо, в Минске им показали арестованных военных

Источник материала: KYKY

Прокуроры привели солдат-срочников на гауптвахту в Минске — помещение, где содержатся арестованные военные. Им наглядно продемонстрировали, что с ними случится за непослушание: уголовные преступления или неуставные отношения. Об этом сообщает «Спутник».

В прокуратуре посчитали, что легкое запугивание послужит хорошей профилактикой. В гауптвахте Минской военной комендатуры провели не только экскурсию, но и практическое занятие. В нем участвовали срочники, которых посчитали склонными к преступлениям. Но по какому принципу отбирали парней и чем им пришлось заниматься — неизвестно.

С солдатами побеседовал сотрудник прокуратуры Игорь Калита. Он рассказал парням о насильственной мотивации и показал, как содержат военных под арестом. Молодых людей на всякий случай заранее подготовили к здешнему распорядку дня. Причем в места лишения свободы людей водят часто. Почти десять лет чиновников разных ведомств отправляли гулять по СИЗО, где сроки отбывали осужденные за коррупцию. Так решило МВД.

Фото обложки носит иллюстративный характер, автор: Карл де Кейзер.