Источник материала: Виртуальный Брест

С трудовой победой комбайнеров Владимира Медведя и Николая Кривецкого тепло поздравили председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Михаил Юхимук, начальник Дрогичинского райсельхозпрода Сергей Глинский, руководитель СПК "Осовецкий" Станислав Цынкус, профсоюзные лидеры. Вручая награды и подарки, они благодарили лидеров жатвы за старательную работу. От этого во многом зависел сбор урожая в хозяйстве в оптимальные сроки и без потерь.





Двухтысячный намолот на комбайне КЗС-1624 Владимир и Николай получили, когда жатва в хозяйстве была фактически завершена. На момент, когда последний комбайн покинул поле, на счету лучшего экипажа было 2024 тонны зерна. Вклад в общий каравай СПК "Осовецкий" они внесли весомый. Но и убирать урожай, по словам механизаторов, было приятно. Каждый гектар на сельхозпредприятии дал в среднем по 60,6 центнера зерна. Валовой сбор превысил 9,9 тысячи тонн.

Семь экипажей "Осовецкого" стали тысячниками. Комбайнеры Александр Гриневич и Олег Лебедев намолотили 1215,5 тонны зерна, Игорь Репиха и Ростислав Бычик — 1202 тонны. Среди водителей на перевозке урожая лучший результат у Анатолия Шумило — 1294 тонны. Операторы КЗСВ-30 во главе с Петром Романюком доработали более 9660 тонн урожая.





В Дрогичинском районе все больше хозяйств заканчивают жатву. Сергей Глинский рассказал sb.by, что на утро 5 августа убрали 91,7 процента площадей, намолотив более 60 тысяч тонн зерна:

— Урожайность 35,5 центнера с гектара — на 3,6 центнера превышает прошлогоднюю. Сегодня погода позволила задействовать технику в полную силу там, где страда еще не завершена.