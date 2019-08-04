Лукашенко: Европейский инвестбанк за полтора года вложил в Беларусь €335 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За полтора года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) вложил в Беларусь 335 миллионов евро. На кредитные деньги в стране запустили проекты по очистке питьевой воды, реновации жилья, модернизации котельных и дорог. Перспективы сотрудничества президент страны Александр Лукашенко на встрече в Минске обсудил с вице-президентом банка Вазилом Худаком. Он отметил, что развитие транспортной инфраструктуры ведется не только в интересах Беларуси.

«Мы понимаем, что для Европы, России, Китая вот это тысячекилометровое окно через Беларусь весьма важно. И то, что мы сегодня с вами делаем в Беларуси – это не только для Беларуси или какой-то одной страны. Это для всего мира важнейшая артерия. Я думаю, со временем мы задействуем дорогу Север-Юг (это Питер-Одесса). Она у нас в очень хорошем состоянии в Беларуси, но в других местах за пределами есть проблемы», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что доволен темпами развития сотрудничества Минска с ЕИБ и выразил надежду, что дальнейшее взаимодействие будет развиваться с такой же высокой скоростью.

Финансовая политика инвестбанка ориентирована на долгосрочные вложения. Финансирование рассчитано на 15-25 лет. Европейский инвестиционный банк был создан 60 лет назад. Он кредитует строительство и реконструкцию объектов, которые представляют интерес для стран ЕС.